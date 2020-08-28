【業績】特步半年少賺47% 中期息削至6.5仙

▲ 特別半年賺少46%，削減中期息48%。

特步（01368）半年純利按年倒退47%至2.5億元（人民幣，下同），收入按年升10%至36.8億元，毛利率減4.1個百分點至40.6%。每股基本盈利為10.1分，中期息削減48%至6.5港仙。

特步午後微挫0.4%，最新報價2.48元。

公司公布，特步主品牌的收入減少4.6%至32億元， 但加上收購品牌及合資公司為上半年所帶來的收入貢獻，帶動收入增加1成。特步主品牌的毛利率為40.5%。

特步表示，通過私域流量，如小程序、聊天群組和個人社交媒體帳戶等方式接觸消費者，私域流量銷售對特步主品牌第一季的零售額貢獻顯著，次季零售額的恢復速度較首季度快。 另外，新冠肺炎疫情推遲旗下品牌索康尼及邁樂的開店計劃，正籌備為索康尼及邁樂開設更多門店，並期待於下半年為顧客提供更好的客戶體驗。預計集團業務將於下半年及2021年逐步改善。

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編輯：陳華