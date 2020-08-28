【限聚令放寬】美容院今起重開　業界：首日預訂即爆滿  

隨著限聚令放寬，美容院等場所今日起可重開。美容業界表示，未來數日的預訂爆滿，重開後，在營作上未見有太大困難。

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香港美容業總會創會主席葉世雄指出，由上周五公布美容院即將可重開的消息後，業界即日已大量接到顧客預約要求，坦言「不旦業者心急，顧客都非常心急」，整體而言，美容院在未來數日的預訂亦為爆滿。

根據政府規定，復業後美容院員工除了要加強消毒外，只能為已預約的客人提供服務；以及每個被分隔的服務範圍不能容納多於2人等。葉世雄指，由於9成美容院都設有獨立房間，故要遵守此規定的難度不大，只是會削弱約2成接待率。

消費者憂美容院倒閉 或卻步買套票

事實上，美容院停業已個多月，葉相信，業者將會陸續推出優惠吸客「追數」。惟他強調，美容業主要以預繳及套票消費形式營作，不像餐廳般重開營業就能立刻營利，現時只是償還服務。他續指，希望港府不要再對美容院一刀切，稱「又開又關門，消費者也擔心美容院會隨時倒閉，致他們現階段不敢買套票」。故他估計，倘即使疫情緩和，美容院毋須禁業的情況下，業界仍需最快半年才能完全復甦。

另外，有位於觀塘的美容院亦透露，未來3日的預訂已滿，對重開感興奮。

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記者：蘇穎琪