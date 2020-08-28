NBA罷賽極速告終 全靠米高佐敦出手

美國威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警槍傷致癱，再惹「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）爭議，並引發NBA罷賽。但罷賽在短短一日便迅速扳平，決定恢復進行比賽， 目前只差具體執行細節，當中關鍵在於傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）出手介入。

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體育新聞頻道ESPN記者麥克馬倫（Jackie MacMullan）披露，現為夏洛特黃蜂隊班主的名宿米高佐敦（Michael Jordan）在事件發揮重要作用，為多個球會班主和球員之間建立起溝通橋樑。

在周四舉行班主會議之前，米高佐敦與球員工會主席基斯保羅（Chris Paul）和休斯頓火箭隊球星韋斯布碌（Russell Westbrook）對話，曾經討論了當前BLM的社會問題，並了解球員希望以罷賽、甚至取消整個季後賽來表達立場。而米高佐敦其後與班主開會時則提到，「在當前，聆聽比說話更好」，以回應對於社會事件感到沮喪的球員。

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米高佐敦不只是備受崇拜的NBA傳奇球星，更是NBA勞資關係委員會主席，令他有足夠份量擔起球員與班主之間的橋樑。據報班主對球員表達一致支持，但暫未有更變政策或進一步捐款的相關宣布。

早在球員時代，米高佐敦便拒絕牽涉政治，包括在1990年拒絕支持民主黨黑人工程師甘特（Harvey Gant）競選參議員，挑戰被指種族主義的共和黨人赫爾姆斯（Jesse Helms）；並直言「共和黨人也買球鞋」，結果引來批評。

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責任編輯：陳啟賢

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