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【摩笛吹奏】這千億物管股增長續強勁 大摩上調其目標價一倍

股樓投資 13:18 2020/08/28

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港股中唯一一隻市值逾1,000億的物管股碧桂園服務（06098）最近公布上半年純利大增逾六成至13.15億，收入按年增近八成至62.7億元。成績較市場普遍預期理想，因此碧服放榜後，多間大行都上調其目標價及建議買入。該股今日高見56元續創新高，中午收報54.9元上升0.5%。

【摩笛吹奏】大摩加入唱好行列 大行對友邦最新目標價一覽  請情請看【下一頁】

【摩笛吹奏】上半年蝕逾70億元　大摩仍看好這消費股再升六成 請情請看【下一頁】

將碧服目標價由29.96元大升1.14倍至64.11元，評級由「與大市同步」升至「增持」的大摩表示，碧服上半年純利較預期佳，而且管理層預計未來兩年的營收複合增長率為40%，顯示管理層的信心。大摩預計集團2022年的年利潤增長率為45%，領先於行業水平。大摩看好集團的增值服務及併購帶來增長，故分別上調未來三年的盈測24%、27%及37%。

另一間大行野村亦認為，碧服今次中期業續理想，預期集團今年合約管理面積將增加1.5億平方米。集團年初至今已簽署6個城市服務，公司認為將成為新的長期增長點，預期到2022年將可貢獻10%的盈利增長。野村預期，公司2020至22年純利年複合增長率達47%，並將其2020至22年每股盈利預測上調4至6%。該行重申對其「買入」評級，並將目標價由54元上調13%至61元。

此外，美銀重申碧桂園服務「買入」評級，將目標價由55元上調至58.3元，中金則給予「跑贏行業」的評級，並將目標價由57元上調至64元。

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

碧桂園服務（06098） 經濟

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