都市麗人半年盈轉虧蝕1.3億 同店銷售恢復至去年同期的83% 預計下半年新開逾百家加盟店（第二版）

▲ 都市麗人上半年盈轉虧，錄得虧損1.3億人民幣。

都市麗人 （02298） 上半年盈轉虧，錄得虧損1.3億元（人民幣，下同），去年同期盈利3546.6萬元。上半年收入按年跌4成至13.3億元。不派中期息。都市麗人表現反復，午後轉升1.15%，報0.44元，成交195萬元。管理層指，未來集團將會加大對電商渠道的投資，強化線上線下數字化，並於9月在主要電商平台開拓新品牌。

都市麗人稱，集團及其加盟商於2月至3月中旬大部分門店均暫停營業，這些措施大幅度限制購物區的人流和影響消費者的消費欲望，對集團經營造成重大影響。門店重開後，5月、6月同店可比零售額已恢復至去年同期的約83.5%。

預計下半年新開逾百家加盟店

都市麗人表示，上半年主動調整銷售及分銷渠道，關閉一些錄得虧損的門店，截至6月，集團分銷網絡包括5457家門店，其中1,032家為自營門店，4,425家為加盟門店。

管理層指，公司去年定好未來5年戰略，回歸實用、價優、品優的定位，做好產品滿足消費者的需求。至於未來開店策略，會在全國重點商圈開拓直營店，讓消費者有更好的消費體驗，下半年公司與加盟商在各地級市推出超過100家的加盟店。

都市麗人續指，雖然受到疫情和國內經濟放緩的影響，集團已採取適當措施應對不斷變化的市場情況，在6月和7月上市的部分新產品，30天內售罄率達到50%以上，預期下半年經營結果可以有重大改善。

（第二版增加管理層評論）

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編輯：陳健婷、陳華