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【業績】招商局港口中期溢利跌76.3%至15.46億元　每股派18港仙

即市財經 12:44 2020/08/28

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招商局港口 （00144） 公布中期業績，截至2020年6月30日止6個月，集團收入錄得40.77億港元，同比下降8.7%，主要由於疫情影響導致業務量下降所致；中期溢利為15.46億港元，同比下降76.3%，當中包括集團於期內因政府收回位於汕頭之若干地塊之拆遷補償淨收益（稅後）2.77億港元，上年同期則包括本集團因政府收回位於前海之若干地塊之拆遷補償淨收益（稅後）32.81億港元及視為出售一間合營企業權益之收益4.56億港元。

招商局港口每股基本盈利44.83港仙，同比減少77.1%；中期股息每股18港仙。

2020年上半年，集團港口項目共完成集裝箱吞吐量5,487萬TEU，較上年同期增長0.6%；港口散雜貨業務完成吞吐量1.99億噸，較上年同期減少10.9%。

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編輯：江麗琦

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