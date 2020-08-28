【內房股】旭輝下半年可售貨值達2800億人幣 有信心完成全年銷售目標

旭輝控股 （00884） 首7個月合同銷售1,027.2億元（人民幣，下同），按年跌0.3%。旭輝預計，8月合同銷售至少錄得250億元，按年增約10%，下半年可售貨值達2800億元，全新項目數量逾50個，有信心完成全年銷售目標2300億元。

對於中央在房地產融資設「三條紅綫」，總裁林峰表示，政策出台及時，有助促進行業平穩發展，對公司亦沒有影響，因公司內部目標更嚴格。

旭輝上半年多賺5.4%至33.7億元，核心淨利潤按年增11.2%至約31.94億元，核心淨利潤率為13.9%，派中期息9.8分，按年增10%。期內，收入約為230.2億元，按年增11.3%。

截至6月底止，淨負債對股本比率為63.2%，較去年底下降2.4個百分點，旭輝目標將負債率維持70%左右。加權平均債務成本為5.6%，亦較去年底下降0.4個百分點，預期融資成本可進一步下降。

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編輯：袁諾曦