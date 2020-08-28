【業績】中信股份上半年純利跌19%　管理層指加強成本控制

▲ 中信股份上半年純利跌19%。

中信股份 （00267） 公布今年上半年業績，收入按跌7.7%至2,558億元，純利按年跌19%至270億元，當中包括出售麥當勞內地和香港業務22%股權收益24億元，若撇除匯率因素，純利跌幅則為16%，另外公司每股派中期息0.1元，較去年同期少0.08元。

其中金融板塊純利219億元，按年跌14%，管理層指主要由於疫情影響，而旗下中信銀行 （00998） 及中信信托均加大撥備，令其純利分別按年跌9.8%及35%；不過保險及證券業務有增長，中信保誠人壽純利增67%、中信證券 （06030） 純利增38%。

非金融業務方面，製造業純利按年跌兩成至28億元，資源能源純利按年跌66%至7.1億元，工程承包跌46%至3.8億元，房地產業務則與去年同期大致持平，純利35億元。

管理層指公司正進行「瘦身健體」，加強成本控制，並預計下半年國內市場恢復，能為公司經營提供支撐。

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編輯：謝克迪