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【美國大選】特朗普：拜登政綱是「中國製造」

環球社會熱點 12:45 2020/08/28

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【美國大選】特朗普：拜登政綱是「中國製造」

美國大選11月3日舉行，共和黨周四舉行最後一日全國代表大會。美國總統特朗普正式接受共和黨提名，成為總統候選人，出戰美國大選。特朗普批評民主黨的拜登親華，又形容拜登的政綱是「中國製造」。

特朗普周四宣布自己接受共和黨提名為總統候選人，指今次總統大選是美國史上最重要的選舉，選民過往從未面對在兩黨、兩種願景、兩種哲學或兩種政綱之間，有如此清晰的選擇。

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特朗普（Donald Trump）又批評拜登親華，指如果自己成功連任，會致力確保企業和職位留在美國，但拜登不會。

他形容：

「拜登的政綱是中國製造。我的政綱是美國製造。」

（Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.）

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特朗普又指，如果由拜登當選，中國會「擁有」（own）美國。特朗普表示，中國支持拜登，並迫切地希望他獲勝。

特朗普又斥拜登，當初贊成讓中國加入世界貿易組織，並形容這是「有史以來其中一個嚴重經濟災難」（one of the greatest economic disasters of all time）。

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責任編輯：林嘉莉

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