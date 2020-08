▲ 【美國大選】特朗普:拜登政綱是「中國製造」

美國大選11月3日舉行,共和黨周四舉行最後一日全國代表大會。美國總統特朗普正式接受共和黨提名,成為總統候選人,出戰美國大選。特朗普批評民主黨的拜登親華,又形容拜登的政綱是「中國製造」。

特朗普周四宣布自己接受共和黨提名為總統候選人,指今次總統大選是美國史上最重要的選舉,選民過往從未面對在兩黨、兩種願景、兩種哲學或兩種政綱之間,有如此清晰的選擇。

特朗普(Donald Trump)又批評拜登親華,指如果自己成功連任,會致力確保企業和職位留在美國,但拜登不會。

他形容:

「拜登的政綱是中國製造。我的政綱是美國製造。」 (Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.)

特朗普又指,如果由拜登當選,中國會「擁有」(own)美國。特朗普表示,中國支持拜登,並迫切地希望他獲勝。

特朗普又斥拜登,當初贊成讓中國加入世界貿易組織,並形容這是「有史以來其中一個嚴重經濟災難」(one of the greatest economic disasters of all time)。

