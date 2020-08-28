【美心童星】「美心妹妹」長大了 變身日系少女上節目傾心事

怡和集團旗下牛奶公司（星：DFI）持股50%的美心集團曾拍攝過一隻家喻戶曉的美心瑤柱蘿蔔糕廣告，令年僅3歲的廣告童星楊鎧凝（Celine）為人熟知，獲封號「美心妹妹」。Celine轉眼已12歲即將升讀中學，她日前化身日系少女，應邀擔任方紹聰（奶仔）的YouTube節目《約女Yama嗲》的嘉賓，與奶仔分享少女心事。

「美心妹妹」Celine儘管許久未在鏡頭露面，但對鏡頭毫不陌生，顯得非常活躍。踏入青春期的Celine，相對同齡孩子較為成熟，在節目談心環節中，透露對少女愛情世界的懵懂和羞澀，說對方喜歡跟她玩、在班上經常會幫她手、又會教她做暑期作業。

因美心廣告一炮而紅的Celine後來轉戰TVB拍劇，曾參演過劇集《愛我請留言》、《陪著你走》等，早前於新劇《機場特警》亦有份客串。

上半年美心集團盈轉虧蝕近4億元

本港第三輪新冠肺炎疫情繼續肆虐下，政府屢次收緊針對餐廳堂食的措施。牛奶公司7月底公布中期業績，披露美心期內錄虧損，蝕高達5,000萬美元，折合近3.9億元。美心上半年收入按年跌近30%至8.7億美元，數字包括中港澳、柬埔寨、星馬泰業務。

另外，牛奶公司指，疫情拖累美心餐廳顧客減少，並令部分分店需要停業，致令期間錄得虧損。不過，美心第二季度業務表現有所改善，惟限聚令措施再次收緊的話，將有機會再次影響業務表現。換言之，8月再次發布禁堂食令，及限聚令由4人收緊至2人，或有機會對正在復甦的美心業務造成打擊。

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編輯：陳華