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【宏觀中國】加碼監控融資規模　要求12家房企交降債方案

股樓投資 12:20 2020/08/28

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近月，國內多個部門開始釋出調控房地產市場和收緊房地產企業融資閥門的政策信號，旨在防範化解房地產金融風險。

其他文章：【A股布局】複製美股模式？　年內690家A股公司推回購計劃

據內地報告，有12家房企參與了央行住建座談會，公司包括碧桂園（02007）、萬科（02202）、融創（01918）、新城（01030）等，對這12家企業將進行融資債務總規模的控制。

消息指，企業需於9月底上交降檔方案，包括一年內如何降檔，三年內如何全面符合「三條紅綫」的調整，若未達標，當局將要求金融機構對相關房企的全口徑債務進行限制。

所謂「三條紅綫」，即剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。而企業狀況分為三檔，紅色檔即三綫超出指標；橙色檔即兩綫超出指標；黃色檔即一綫超出指標。

其他文章：【恒生科技指數】南方恒生科技ETF 7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢

業內人士稱，在監控加碼下，要求房企進一步加快資金周轉、降低拿地速率。同時，要全面調整房企的資產結構，審慎業務布局。

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記者：林衛

萬科企業（02202） 新城發展（01030） 融創中國（01918） 碧桂園（02007） 地產 中國 經濟

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