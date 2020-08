【英國疫情】約翰遜請私人教練減肥 放狗跑步減14磅

▲ 英國首相約翰遜呼籲全民減肥,以應對第二波疫情,他更以身作則,聘請星級私人教練實踐目標。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)確診新冠肺炎後,痊癒後承認自己太肥,增加感染風險。為防止英國第二波疫情爆發,約翰遜呼籲全民減肥,他更以身作則,聘請明星級私人教練實踐目標。

約翰遜聘用的私人教練詹姆森(Harry Jameson),畢業於利物浦希望大學(Liverpool Hope University)體育科學和心理學,擔任私人教練已有15年,強調身心結合("considers the mind as much as the body")的減肥法。早前他曾幫《愛之島》、《舞動奇蹟》節目主持人惠特莫爾(Laura Whitmore)培訓,並在她的節目上亮相。

約翰遜推政策打擊垃圾食品 籲全民減肥抗疫

英國約翰遜否認 半年內以健康理由請辭傳聞

約翰遜在確診新冠肺炎後,一度進入深切治療部留醫,更指醫生和首相府已作好他不治的準備。他透露,想減肥多年但不果,大病後終下定決心,出院後經常遛狗跑步,已減掉最少14磅("at least a stone")。

約翰遜對三高食品的態度亦急轉軚,更宣布措施限制垃圾食品的宣傳,包括晚上9點前禁播垃圾食品的廣告,在超市的產品宣傳亦受一定限制。由於肥胖症會大大增加患上新冠肺炎或其他慢性疾病的風險,他認為全民減肥,增強國民免疫力,才能有效應對第二波疫情。

英國約翰遜新手爸爸 唔識用BB孭帶惹熱議

【BNO移民】英國決心9月復課 家長拒從可重罰2萬5

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱

責任編輯:葉芷樺