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【英國疫情】約翰遜請私人教練減肥 放狗跑步減14磅

環球社會熱點 12:19 2020/08/28

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英國首相約翰遜呼籲全民減肥，以應對第二波疫情，他更以身作則，聘請星級私人教練實踐目標。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新冠肺炎後，痊癒後承認自己太肥，增加感染風險。為防止英國第二波疫情爆發，約翰遜呼籲全民減肥，他更以身作則，聘請明星級私人教練實踐目標。

約翰遜聘用的私人教練詹姆森（Harry Jameson），畢業於利物浦希望大學（Liverpool Hope University）體育科學和心理學，擔任私人教練已有15年，強調身心結合（"considers the mind as much as the body"）的減肥法。早前他曾幫《愛之島》、《舞動奇蹟》節目主持人惠特莫爾（Laura Whitmore）培訓，並在她的節目上亮相。

約翰遜推政策打擊垃圾食品 籲全民減肥抗疫

英國約翰遜否認 半年內以健康理由請辭傳聞

約翰遜在確診新冠肺炎後，一度進入深切治療部留醫，更指醫生和首相府已作好他不治的準備。他透露，想減肥多年但不果，大病後終下定決心，出院後經常遛狗跑步，已減掉最少14磅（"at least a stone"）。

約翰遜對三高食品的態度亦急轉軚，更宣布措施限制垃圾食品的宣傳，包括晚上9點前禁播垃圾食品的廣告，在超市的產品宣傳亦受一定限制。由於肥胖症會大大增加患上新冠肺炎或其他慢性疾病的風險，他認為全民減肥，增強國民免疫力，才能有效應對第二波疫情。

英國約翰遜新手爸爸 唔識用BB孭帶惹熱議

【BNO移民】英國決心9月復課 家長拒從可重罰2萬5

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責任編輯：葉芷樺

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