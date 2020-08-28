【BNO移民】英國淨移民人數大增 中國印度留學生較多

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人權利，移民成為本港熱話，不少人考慮循留學途徑申請入籍。英國政府指，由於中國及印度等非歐盟國家留學生增加，截至今年3月的一年當中，英國的淨移民人數較去年同期增超過4成。

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英國國家統計局（ONS）周四（27日）發表報告，英國截至今年3月的一年當中，約有71.5萬人移居英國，約40.3萬人離開英國。英國淨移民人數（移民英國人數，扣除移民至他國人數）接近31.3萬。移民英國的人當中，約25.7萬人因工作、家庭等原因前往英國留學。

英國的淨移民人數與去年同期相比，增加約9.2萬人，增超過40%，已升至2016年3月以來的最高水平，當時的淨移民人數約為32.6萬。

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ONS國際移民中心主任林多普（Jay Lindop）表示，淨移民人數大增，主要是由非歐盟國家留學生推動，特別是來自中國和印度的留學生。

但他表示有關數字為截至3月底，忽略了新冠肺炎疫情爆發以來，對英國移民數字的影響。根據英國內政部的數據顯示，英國截至今年6月的季度，旅客入境人數大幅下降29％，簽證簽發量也有相近跌幅，料英國移民人數因疫情而錄得跌幅。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 由於中國及印度等非歐盟國家留學生增加，英國的淨移民人數大增。