【限聚令放寬】戲院銷情熾熱？　大量場次僅餘少量戲票（更新）

▲ 戲院可以重開，不少戲迷已急不及待入場觀看電影。（資料圖片）

今日全港戲院可以重開，不少戲迷已急不及待入場觀看電影。據眾多戲院的售票網顯示，不少戲院、場次已僅餘少量戲票。如果現時仍在揀選今晚的場次、電影，還有哪間戲院有剩餘戲票呢？

（更新版新增香港戲院商會回應）

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以旺角區戲院為例，新寶戲院、UA Cine Moko、百老匯旺角今日全部場次僅剩下少量戲票，當中部分戲院的《屍殺半島》及《幻愛》場次更只有「極少」戲票；甚至三日內的戲票已所餘無幾。

▲ UA Cine Moko今日已剩少量戲票。（電影網站WMOOV截圖）

▲ 旺角一戲院的《幻愛》爆滿。（百老匯旺角網站截圖）

除了人頭湧湧的傳統旺區如旺角、尖沙咀外，百老匯葵芳、百老匯荃灣、UA MegaBox、CGV Cinemas D2 Place等戲院的售票成績同樣非常理想，全部場次只有少量戲票。

▲ UA MegaBox星期日的全部場次亦僅餘少量戲票。（電影網站WMOOV截圖）

如果現在才打算購票，還可以入場看電影嗎？據售票網站資料，嘉禾粉嶺、嘉禾StagE、MCL 長沙灣戲院及MCL MOVIE TOWN 新城市廣場亦有大量戲票，當中亦包括大熱電影《屍殺半島》、被稱為「高先四寶」當中的《金都》、《幻愛》、《叔·叔》等。

▲ 新城市廣場尚有大量戲票，包括《屍殺半島》、《幻愛》。（電影網站WMOOV截圖）

▲ 嘉禾StagE亦有大量戲票，包括《屍殺半島》（全景聲版）。（電影網站WMOOV截圖）

不過，香港戲院商會則指，今日首日重開，不少售票系統亦需重新連接。雖然售票網站顯示只有少量戲票，但相信很大程度是受到50%入座率影響。今日具體票房數字，亦需留待最後統計。

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責任編輯：葉泳珊