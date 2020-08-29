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【網絡安全】新西蘭證交所連續四日遭黑客攻擊暫停交易

環球政經 10:06 2020/08/29

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新西蘭證券交易所（NZX）自本周二（25日）起，因受到網絡襲擊，已經連續四日運作受到影響。儘管交易所周四（27日）保證，將於周五（28日）正常運作，但仍未能在10點開盤，延遲到當地時間下午1點才恢復交易。

據報當地交易所在周二及周三都受到來自海外的大型DDoS襲擊擾亂交易，但其後都恢復運作。新西蘭財政部長Grant Robertson表示，情報機構政府通訊安全局（Government Communications Security Bureau）已受命協助該證券交易所，並且國家安全系統已被啟動，同時要求政府機構協調應對。

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Robertson稱：「出於重大安全考慮，我今天對政府幕後採取的上述行動所能透露的資訊有限。」專家指網絡攻擊可能來自由政府組織，以及「匿名者」（Anonymous）組織一類、以反資本主義為訴求的網路攻擊，或試圖勒索贖金的個人或犯罪集團。，他指攻擊已發生連續3天，代表攻擊相當複雜。

代表當地股市的新西蘭50指數，周五升0.33%，收報12,093.5點，創歷史新高。

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編輯：李勝男

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