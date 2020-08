▲ 【美國大選】佩洛西促拜登杯葛辯論「勿看重與特朗普對話」

美國總統大選11月3日舉行,民主共和兩黨兩位候選人進行選前辯論,是多年來的傳統,多場辯論已訂於9月尾10月舉行,惟民主黨的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)公開表示,拜登應杯葛辯論,以免論壇被特朗普貶低。

共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通(訂戶專享)

特朗普斥NBA如政治組織 球員決定停止罷賽

佩洛西直言,不認為拜登應參與辯論,以免辯論淪為「練習如何行騙(an exercise in skullduggery)」,不應將與特朗普的對話正當化。她稱:「若拜登問我對辯論的看法,我不認為他應看重與特朗普的對話(dignify that conversation with Donald Trump)。」

她斷言,特朗普屆時的言行,勢繼續有失總統體面,他每一日都這樣做,這將令總統辯論受貶損。不過她亦補充,知道拜登在這方面的想法與她不同。

【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥

【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然(訂戶專享)

佩洛西言論一出,拜登辯選辦旋即回應,稱雖認同佩洛西對特朗普的看法,但拜登會出席辯論。拜登曾稱只要大會仍決定舉行辯論,他便會出席,又稱會即時進行事實核查,踢爆特朗普的謊言。

佩洛西作為民主黨元老,要求杯葛辯論引起關注,共和黨指指摘民主黨試圖將拜登藏起來。

【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署?(訂戶專享)

特朗普競選團隊傳訊總監默托(Tim Murtaugh)揶揄,拜登背後的操縱裝置(handlers)最終會決定繼續將他藏在寓所地庫,缺席辯論或進行遙距辯論,方便操控拜登或使用電子提詞器。默托強調這是不能接受,並冒犯選民。

【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數

【新冠檢測】環時力撐華大基因試劑 質疑瑞典抗疫不力轉移視綫

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱