【美國大選】佩洛西促拜登杯葛辯論「勿看重與特朗普對話」

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間12:00）
美國總統大選11月3日舉行，民主共和兩黨兩位候選人進行選前辯論，是多年來的傳統，多場辯論已訂於9月尾10月舉行，惟民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公開表示，拜登應杯葛辯論，以免論壇被特朗普貶低。
佩洛西直言，不認為拜登應參與辯論，以免辯論淪為「練習如何行騙（an exercise in skullduggery）」，不應將與特朗普的對話正當化。她稱：「若拜登問我對辯論的看法，我不認為他應看重與特朗普的對話（dignify that conversation with Donald Trump）。」
她斷言，特朗普屆時的言行，勢繼續有失總統體面，他每一日都這樣做，這將令總統辯論受貶損。不過她亦補充，知道拜登在這方面的想法與她不同。
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佩洛西言論一出，拜登辯選辦旋即回應，稱雖認同佩洛西對特朗普的看法，但拜登會出席辯論。拜登曾稱只要大會仍決定舉行辯論，他便會出席，又稱會即時進行事實核查，踢爆特朗普的謊言。
佩洛西作為民主黨元老，要求杯葛辯論引起關注，共和黨指指摘民主黨試圖將拜登藏起來。
特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）揶揄，拜登背後的操縱裝置（handlers）最終會決定繼續將他藏在寓所地庫，缺席辯論或進行遙距辯論，方便操控拜登或使用電子提詞器。默托強調這是不能接受，並冒犯選民。
責任編輯：林建忠
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