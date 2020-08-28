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【線上面試】借鏡各國領袖　解構線上面試技巧

商業 12:15 2020/08/28

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司博禮創辦人及首席演講導師黃銓玉表示，透過分析各國領袖的演講技巧，可以學習他們面對鏡頭時的狀態，求職者在線上面試或能引以為戒。（資料圖片）

今年各國領袖非常忙碌，出席各類型公開場合，講解國家應對新冠肺炎的措施。身為一國領袖，演講時的內容當然重要，而語調及身體語言亦不容忽視。透過分析他們的演講技巧，或能提升一眾求職人士的面試技巧，特別是現時疫情下出現的新型線上面試模式，透過視像會議軟件及電腦螢幕，以語調及肢體語言度獲得面試官青睞就更加重要。

國際間不少領袖成為爭相談論的對象，當中包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），美國總統特朗普（Donald Trump）及台灣總統蔡英文。

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從事司儀及演講培訓的司博禮創辦人及首席演講導師黃銓玉，就透過分析他們在各類型公開場合的演講，解構面試時需要採用的肢體語言及技巧。

黃銓玉建議，在線上面試時，可以學習杜魯多的做法，適當時候多做手勢。（資料圖片）

靚仔總理杜魯多久經訓練

杜魯多（Justin Trudeau）在2015年憑著43歲之齡，成為加拿大史上第二年輕總理。他在國際領袖間年紀較輕，但演講技巧卻讓人印象難忘。黃銓玉表示，杜魯多出席公開場合時的演講，語速、語調都傾向沉穩，亦不受對手干擾。「杜魯多的手勢與說話內容配合得非常好，亦能適當保持眼神接觸，明顯地是久經訓練過的。」

求職者線上面試時，應該注意儀容，使用適當的肢體語言，並保持親切感覺。（法新社圖片）

然而，6月初杜魯多就曾經在公開演講時出現歷史性「語塞」事件。當時場合有記者向杜魯多提問，如何評價美國總統特朗普，對待美國境內示威者的手法，結果杜魯多就停頓了21秒。當時社會都有不同解讀，有人說是憤怒，有人說是他整思考如何回答。「以杜魯多的水平去回答這個問題，一定做得到，但利用靜默去吸引注意力，可見他的演說技巧高超。」黃銓玉建議，在線上面試時，可以學習杜魯多的做法，適當時候多做手勢。

例如拍拍胸口，顯示自信，可有效加強說話重點。

特朗普動作多是壞榜樣

另一例子是台灣女總統蔡英文，黃銓玉表示，蔡英文在公開演講時仍然有緊張情況出現，因留意到她眨眼次數較多。「但她會特地由左到右望，並盡量保持親切。」黃亦分析，蔡英文面部表情並不特別豐富，這樣對身為女總統的她而言，反而是好事。黃建議，線上面試時可以學習蔡英文般，與面試官盡量保持眼神接觸並維持親切的感覺。

特朗普在公開演講時動作多多，但黃銓玉則表示，肢體語言專家角度而言，特朗普是反面例子，求職者在線上面試時應盡量避免。（法新社圖片）

至於近年出鏡率非常高的美國總統特朗普，眾所周知，他的語調及動作都非常誇張，對於求職者面試而言是否好事？黃銓玉分析，特朗普演講時動作多多，但在於肢體語言專家角度而言，其實這是反面例子。

特朗普演講七情上面，雖然看得出是非常善於表達，但由於太強勢地爭取話語權，反讓人感覺不舒服。

黃銓玉建議，雖然特朗普在演講時擁有激情，但這種激情並不是經常都是可取的，而自信與自大的界線亦容易讓人感到模糊。「對於求職者在線上面試時，應切記盡量避免像特朗普般，他做的所有動作、語調、技巧，都請不要做！」

記者：李彥煒

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