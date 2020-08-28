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【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）

股樓投資 11:48 2020/08/28

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南方東英周四（28日）推出南方東英恒生科技指數ETF（3033），該ETF追蹤上月才推出市面的恒生科技指數。據上文文件所見，上市價原為7.5元，每手交易股數為200股，入場門檻只需1500元。

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF 3033今登場　每股7.5元 入場費1500元

不過，該ETF在競價時段時曾高開至42元，較上市價7.5元高出近5.6倍，及後價格回落至正常水平，現時報7.7元。據彭博資料所見，在競價時段中，其中兩個賣方Flow Trader及華盛（Valuable Capital）以平均20元賣出3033，而華盛甚至曾最高以42元掛牌，而買方則包括滙豐、富途等常用的劵商，如散戶在高位20元錯價買入，現時便輸超過6成。

南方東英通告所見，其中一個在競價時段有份散貨的Flow Trader為3033的流通量提供者（莊家）。據熟悉行內運作的消息人士指，另一個在競價時段大手出貨的華盛，或是前期投資者的掛牌劵商，而3033的官方前期投資者為法巴(BNP)，該消息人士坦言:「seeder（前期投資者）真係識賺錢，擺明係搵老散錢，咁就賺幾倍。」，又質疑「但Flow Trader作為官方做市商，何解開市後以$17.91掛賣盤俾散戶？當時基金net asset value資產淨值為$7.52」

南方東英回覆指，當時ETF價格突然上升，不排除有散戶當「新股咁炒」，令市場供求突然失衡，而莊家未能夠及時提供流動性，故在短時間內出現價格暴升的情況，惟莊家仍然是按買家出價而掛牌，因此未有出現「開錯價」的情況，而莊家在開市後已及時增加貨源，提供足夠的流動性，令價格回復正常水平 ，該行提醒投資者買入前宜留意其資產價格。

 

撰文 : 林展鋒

ETF 滙豐控股（00005） 恒生科技指數 指數 買入

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