【全民檢測計劃】9月1日展開全民檢測 周六（29日）開始報名

▲ 全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，為期7日。

政府公布，全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，為期7日。全民檢測計劃將於全港各區設立141個社區檢測中心，當中包括多間官校及體育館。該計劃在明天（29日）起接受市民預約網上登記。完成預約後，手機短訊確認預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。若檢測者呈陰性將會收到短信 ，陽性會立即跟進。

公務員事務局局長聶德權指，社區檢測中心全部經衞生署和機電工程署評估，場地會實施合適的感染控制，市民於明日起（8月29日）可以開始預約，網上會開放7天，會視乎進度考慮延長。他又強調，檢測樣本瓶只有一個序號，不會標示個人資料。目前，6000名醫護人員參與協助計劃。

是次自願檢測服務是供6歲上以且沒有病徵的市民參與，政府認為未能預計參與人數，無論檢測人數多少，政府希望早些找出隱形患者隔離診治，找得一個得一個越多越好。政府認為，141個社區檢測中心，選擇時希望盡量方便市民，但感染控制、社交距離等限制，同時盡量找政府場地為主要，規模不一，大些可能10個採樣站，小些能5個。

另外看醫護人手的安排，不是6000人14日可早晚當值，所以在編配當值需下功夫。

食物及衞生局局長陳肇始表示，為應對第三波疫情，已採取三管齊下策略，進行公營檢測服務。政府又呼籲市民踴躍參加全民社區檢測計劃。陳肇始又表示，確診數字仍反復，冬季可能有第四波，需要為即將來的疫情做準備。

政府表示， 早前就較高風險、高接觸人群進行較大規模檢測，安老院、巴士司機等，已檢測約42萬個樣本，當中有83個樣本呈陽性。

若長者未必於網上預約測試，政府建議透過相熟的人士作登記，公共屋村辦事處及郵局亦可助有需要人士網上登記。

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情