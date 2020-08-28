【全民檢測】普及社區檢測9月1日展開 周六（29日）開始報名（附連結）

▲ 全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，為期7日。

全民檢測詳情公開，政府公布，「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，為期7日。全民檢測計劃將於全港各區設立141個社區檢測中心，當中包括多間官校及體育館。該計劃在明天（29日）起接受市民預約網上登記。

港府表示，完成預約後，手機短訊確認預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。若檢測者呈陰性將會收到短信；呈陽性會立即跟進。

8月29日開始網上預約 6000名醫護人員參與計劃

公務員事務局局長聶德權指，社區檢測中心場地全部經衞生署和機電工程署評估為合適的感染控制，市民於明日起（8月29日）可以開始預約，網上會開放7天，會視乎進度考慮延長。他又強調，檢測樣本瓶只有一個序號，不會標示個人資料。目前，6000名醫護人員參與協助計劃。

是次自願檢測服務是供6歲上以且沒有病徵的市民參與，政府認為未能預計參與人數，無論檢測人數多少，政府希望早些找出隱形患者隔離診治，找得一個得一個越多越好。政府認為，141個社區檢測中心，選擇時希望盡量方便市民，但感染控制、社交距離等限制，同時盡量找政府場地為主要，規模不一，較大的可能有10個採樣站，較小的可有5個。

政府表示，醫療及醫療團體中的組長及助理組長，分別為註冊醫生、牙醫或護士，有份參與有關是次工作當的團隊包括輔助醫療的專業人員、救護員同事等。另外看醫護人手的安排，不是6000人14日可早晚當值，所以在編配當值需下功夫。

港府：冬季可能有第四波

食物及衞生局局長陳肇始表示，為應對第三波疫情，已採取三管齊下策略，進行公營檢測服務。政府又呼籲市民踴躍參加全民社區檢測計劃。陳肇始又表示，確診數字仍反復，冬季可能有第四波，需要為即將來的疫情做準備。

政府表示， 早前就較高風險、高接觸人群進行較大規模檢測，安老院、巴士司機等，已檢測約42萬個樣本，當中有83個樣本呈陽性。

若長者未必於網上預約測試，政府建議透過相熟的人士作登記，公共屋村辦事處及郵局亦可助有需要人士網上登記。

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記者：謝卓榮、陳健婷