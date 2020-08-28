【低價成交】移民趕出貨　買家趁平入市

近期屢錄賣樓移民成交，不少業主除了減價，更不惜低市價，甚至蝕讓出貨，成功吸引用家趁平入市。中原楊振星說，天后DIVA高層連天台特色戶，實用面積717平方呎，望維港海景，原叫價1,880萬元放盤，因原業主決定移民英國，有心出售，終減價130萬元，以1,750萬元易手，低市價一成，實用呎價24,407元。據滙豐銀行估價網顯示，上述單位約值1,867萬元，換言之，成交價低銀行估價約6%。

資料顯示，原業主於2014年以1,637萬元購入上址，持有6年，現帳面賺113萬元，物業升值不足7%。若扣除印花稅、佣金、律師費等開支，估計實際回報不夠100萬元。

此外，將軍澳慧安園同錄賣樓移民成交，業主持貨僅一年半，辣招未鬆綁，仍減價賣樓，不惜蝕讓。

利嘉閣蔡庭勇稱，慧安園1座低層B室，實用面積502平方呎，原叫價678萬元放售，業主因要移民英國，終減價69.6萬元，以608.4萬元賣出單位，低市價約5%，實用呎價約12,120元，雖然額外印花稅由買方支付，惟原業主帳面仍蝕24.6萬元。

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