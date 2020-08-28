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【港版納指ETF】恒生科指新高都輸錢　「入錯市」3033投資者輸多少？

即市財經 12:20 2020/08/28

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3033首掛開市遠遠偏離NAV，「入錯市」投資者輸多少?

科網熱潮下，南方東英資產管理推出本港首隻恒生科技指數ETF「南方東英恒生科技指數ETF  （03033） 」，3033今日掛牌，但開市價卻令市場錯愕，3033年開市報20元，遠超南方東英所預告的資產淨值（NAV）約7.5元。不單開市前時段，3033在持續交易時段首3分鐘也有大量高於NAV，隨市場成交大增，3033價格也回到接近NAV，中午收報7.8元，最新NAV則為7.5409元，溢價3.4%。

恒生科指中午收報7637點，升96點或1.28%，創出新高。

3033最波動的時間，在於開市頭3分鐘，有人大呻一買即「坐艇」，哪不妨滿足大家好奇心，推算開市「追錯貨」投資，總共輸多少錢？

根據不同券商報價系統，綜合數據所得：

  • 9時30分，3033均價為20元，成交股數59.08萬，成交額1,182萬元；
  • 9時31分，3033均價為18.75元，成交股數70.16萬，成交額約1,243萬元；
  • 9時32分，3033均價為17.45元，成交股數25.7萬，成交額約281萬元；
  • 9時33分，3033均價為14.62元，成交股數140.5萬，成交額約1,094萬元。

首3分鐘「入錯市」暫輸近2700萬元

3033走勢波動，以中午收市價7.8元水平推算：

  • 9時20分投資者，合計輸720.8萬；
  • 9時21分投資者，合計輸768.3萬；
  • 9時22分投資者，合計輸248.0萬；
  • 9時23分投資者，合計輸958.2萬；

用最簡單易明的計算方法，即頭3分鐘追入3033，合共輸約2,695萬元。

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編輯：江麗琦

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