【錯價事件】輪商開價未必啱　散戶從錯價可獲利？

▲ 市場上除了ETF外，窩輪及牛熊證均有莊家負責開價。

今日南方恒生科技 （03033） 競價時段價格大幅偏離資產淨值，不過預計與市場莊家無關，只是散戶計錯數互相廝殺。不過，過去不乏市場莊家報錯價事件，當中有散戶成功從中獲利。

除了ETF外，窩輪及牛熊證都有莊家（即輪商）提供流動性，影響較大的應數2011年高盛發行的4隻日經窩輪，輪價於2011年3月31日突然炒高1.3倍至10.7倍，其後在11點停牌，並宣佈只是發行時計價方式有問題，須作出臨時修改。香港交易所指有124人受影響，其後高盛提出向買入錯價輪的投資者「原價加一成溢價」，或以新公式計算的回購價並加5000元行政費，回購投資者手上的窩輪。

同年法興的3隻海螺 （00914） 認購證，正股宣佈紅股除淨但一般來說紅股不影響輪價，但三隻窩輪懷疑因程式出錯，開市價在正股升近3%時，輪價不升反跌，其後輪商最終改回開價，簡單來說就是低賣高買。根據計算，法興當時損失約375萬元。

滙豐發行的騰訊 （00700） 認購證，亦曾於2012年出現開錯價。當時該認購證已深度價內，無任何街貨，但輪商2012年4月23日開市時，開價較當時理論價折讓近半，當時成交大約250萬股認購證，結算後即賺近100萬元。滙豐指當時回應只是技術問題，已得到解決。

經過多次經驗，或許輪商已更注重報價的準確性，近年少有報價有大型偏差的例子。

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編輯：謝克迪