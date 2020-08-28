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【疫市營商】Spotify擬增虛擬活動售票　支持音樂工作者

科技 12:30 2020/08/28

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音樂串流平台Spotify最近推出線上虛擬活動售票功能，不過目前尚未正式公布。

新冠肺炎疫情肆虐全球，迫使全球各大小演唱會全部喊停，娛樂產業受到嚴重衝擊。業界都紛紛轉型改為舉辦網上演唱會，最近音樂串流平台Spotify就推出線上虛擬活動售票功能，不過目前尚未正式公布。

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綜合外媒報道，Spotify正在開發一項名為「virtual events」的虛擬音樂活動功能，透過單一平台聯繫音樂工作者、作品及粉絲，並藉由出售虛擬音樂會的門票維持營運收入，並為音樂工作者提供實質的收入支持。

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此外，工程師Jane Manchun Wong發現，在人氣韓團BTS防彈少年團的Spotify頁面中，就出現「即將舉行的虛擬活動」提示，當點選這個虛擬活動後，竟發現BTS受邀參加9月19日舉行的2020 iHeartRadio虛擬演唱會。根據截圖顯示，售票系統是與Songkick合作，而目前Spotify已經與日本多間票務公司合作，包括Ticketmaster、Songkick、Resident Advisor、Eventbrite、AXS和Eplus等。

工程師Jane Manchun Wong發現，在人氣韓團BTS防彈少年團的Spotify頁面中，出現「即將舉行的虛擬活動」提示。

責任編輯：施雯雯

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