【A股布局】複製美股模式？　年內690家A股公司推回購計劃

今年A股公司宣布的股份回購預案積極，據內地媒體統計，今年來已有690家公司宣布回購，單是8月至今已有85家公司發布回購預案。

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上市公司回購股份，一般被視為利好股價的企業行動，皆因股份回購後會被注銷，令市面流通股數減少，能夠提升每股資產和收益。

美國之前股市經歷最長牛市，多少要歸功於企業通過超低息融資，用來回購股份，從而推升整體股市的估值。

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資料顯示，在690個回購預案中，至今已有330個實施完成，另在69個正在進行中，138個通過股東大會，169個已發布董事會預案。

至於回購類型，175個屬普通回購，其餘515個屬於股權激勵回購，即公司回購股份後，授予管理層、員工作獎勵。換言之，後者或失去了股份注銷，減少流通股數的好處，跟美股模式有所不同。

不過，若從員工積極性的角度，授予員工有助激勵積極性和留住人才，尤其是科技型的公司，大部分都有向核心人員「派股票」，讓員工與企業的利益互相綑綁，長綫也應該對股價有利。

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記者：林衛