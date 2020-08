【A股布局】複製美股模式？　年內690家A股公司推回購計劃

今年A股公司宣布的股份回購預案積極,據內地媒體統計,今年來已有690家公司宣布回購,單是8月至今已有85家公司發布回購預案。

上市公司回購股份,一般被視為利好股價的企業行動,皆因股份回購後會被注銷,令市面流通股數減少,能夠提升每股資產和收益。

美國之前股市經歷最長牛市,多少要歸功於企業通過超低息融資,用來回購股份,從而推升整體股市的估值。

資料顯示,在690個回購預案中,至今已有330個實施完成,另在69個正在進行中,138個通過股東大會,169個已發布董事會預案。

至於回購類型,175個屬普通回購,其餘515個屬於股權激勵回購,即公司回購股份後,授予管理層、員工作獎勵。換言之,後者或失去了股份注銷,減少流通股數的好處,跟美股模式有所不同。

不過,若從員工積極性的角度,授予員工有助激勵積極性和留住人才,尤其是科技型的公司,大部分都有向核心人員「派股票」,讓員工與企業的利益互相綑綁,長綫也應該對股價有利。

記者:林衛