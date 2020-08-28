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特朗普斥NBA如政治組織 球員決定停止罷賽

環球社會熱點 11:37 2020/08/28

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特朗普斥NBA如政治組織 球員決定停止罷賽

美國威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警員槍傷致癱，NBA（美國職業籃球聯盟）密爾沃基公鹿周三罷賽，掀起美國體育界罷賽潮。美國總統特朗普批評，NBA就如「政治組織」。另外，NBA球員據報已表決終止罷賽行動，繼續進行NBA季後賽。

特朗普周四表示：

「他們（NBA）變得像一個政治組織，這不是好事。我認為對體育運動及對國家，這都不是好事。」

（They’ve become like a political organization, and that’s not a good thing. I don’t think that’s a good thing for sports or for the country.）

明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂

美國體育界掀罷賽潮 大坂直美也退賽聲援

美國副總統彭斯（Mike Pence）幕僚長肖特（Marc Short）表示，NBA的罷賽是「荒謬且愚蠢」（absurd and silly）。肖特又指，NBA球員不對中國事宜發聲，斥他們虛偽。

特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）又指，覺得NBA球員很幸運，有足夠財力可罷賽。庫什納指，自己會傾向採取實際行動。

Jacob Blake藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗

NBA公鹿罷賽抗議 足球、網球界同響應

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責任編輯：林嘉莉

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