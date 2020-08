▲ 特朗普斥NBA如政治組織 球員決定停止罷賽

美國威斯康星州黑人男子布萊克(Jacob Blake)遭警員槍傷致癱,NBA(美國職業籃球聯盟)密爾沃基公鹿周三罷賽,掀起美國體育界罷賽潮。美國總統特朗普批評,NBA就如「政治組織」。另外,NBA球員據報已表決終止罷賽行動,繼續進行NBA季後賽。

特朗普周四表示:

「他們(NBA)變得像一個政治組織,這不是好事。我認為對體育運動及對國家,這都不是好事。」

(They’ve become like a political organization, and that’s not a good thing. I don’t think that’s a good thing for sports or for the country.)

明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂

美國體育界掀罷賽潮 大坂直美也退賽聲援

美國副總統彭斯(Mike Pence)幕僚長肖特(Marc Short)表示,NBA的罷賽是「荒謬且愚蠢」(absurd and silly)。肖特又指,NBA球員不對中國事宜發聲,斥他們虛偽。

特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)又指,覺得NBA球員很幸運,有足夠財力可罷賽。庫什納指,自己會傾向採取實際行動。

Jacob Blake藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗

NBA公鹿罷賽抗議 足球、網球界同響應

