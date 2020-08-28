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【小米股價】小米續升9%創新高　3隻藍籌新貴邊隻最強？

即市財經 11:09 2020/08/28

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【小米股價】小米續升9%創新高　3隻藍籌新貴邊隻最強

藍籌股新貴小米 （01810） 股價昨於業績後升逾11%，今早升勢未止，小米股價再升逾9%，高見23.35元，突破22.2元的歷史高位，創上市新高。自恒指公司於8月14日公布季檢結果，小米、阿里巴巴 （00988） 及藥明生物 （02269） 分別獲納入恒指成份股，到底哪一隻升勢最強勁？

另外2隻藍籌新貴今早個別發展，藥明生物 （02269） 升逾半成，升穿200元水平，破頂高見208.6元；阿里巴巴 （09988） 則隨新經濟股向下，逆市跌0.9%，低見275.2元。

自恒指公司宣布結果後，按今早高位計算，小米股價已累升52%，藥明生物累近3成，升29%，阿里巴巴亦升近13%。

若以今年表現，小米年初至今累升近1.2倍，藥明生物升1.1倍，阿里巴巴升約34%。

【小米股價】小米再飈逾一成破頂　大行調升目標價追不上？（附券商最新預測）

【小米股價】小米升逾一成高見21元水平　距離雷軍「賺一倍」豪言仍相差多遠？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 藍籌股 恒生指數 阿里巴巴 小米 藥明生物（02269） 阿里巴巴－SW（09988）

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