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【石Sir午市閒談】中興、電能、高鑫及新高教最新部署（立即觀看）

即市財經 12:31 2020/08/28

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恒生指數半日升218點或0.87%，報25500點，暫收復25500關，半日成交約820億元。期指應如何部署？今日焦點股有電能 （00006） 、中興 （00763） 、威高 （01066） 、新高教 （02001） 、眾安 （06060） 及高鑫零售 （06808） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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