【TikTok拆骨】TikTok不排除短時間暫停美國業

▲ 據報，字節跳動本週在一份備忘錄中告訴TikTok的工程師，制定在美國關閉這款應用的計劃。

美國總統特朗普於8月14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天剝離TikTok美國業務。據路透報道，字節跳動（ByteDance）本週將要求短視頻應用TikTok的工程師制定應急計劃，不排除短關閉美國業務。

報道引述消息人士表示，字節跳動於本周在一份備忘錄中告訴TikTok的工程師就關閉美國業務的制定計劃。報道指，字節跳動正為TikTok美國員工及供應商制定獨立計劃，若TikTok美國業務關閉，並為他們進行補償。TikTok已經在美國凍結大部分空缺職位的招聘，目前只招聘計劃招聘崗位的5%。

消息人士稱，字節跳動將關閉準備工作視為一項後備計劃，並正在努力達成協議，使TikTok在美國的運營不受干擾。

TikTok的一位發言人在一份聲明中表示，公司有信心達成解決方案，並能長期營運下去，讓上美國人能在該平台進行娛樂、自我表達和聯繫。聲明又表示，TikTok跟任何一家負責任的公司一樣，無論結果如何，TikTok會確保美國的員工繼續得以受薪。

字節跳動就此作出回應。

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編輯：謝卓榮