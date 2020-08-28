【中芯業績】中芯國際高開2% 半年純利增5.6倍不派息

▲ 中芯國際半年純利增5.6倍，不派中期息。

晶片股中芯國際 （00981） （滬：688981）開漲近3%，現倒跌0.19%，最新報價25.65元，成交10.42億元。中芯國際於本月7日已公布次季業績，最新公布半年業績，純利按年急升5.56倍至2.02億元（美元，下同）（約16億港元），收入按年升26.3%至18.43億元。不派中期息。集團展望全年，目標是實現收入15%至19%的雙位數增長，每月將增加3萬片8寸晶圓產能及2萬片12寸晶圓產能，

中芯國際扣除非經常性損益的純利約8263萬元，去年同期虧損1億元；除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為7.66億元，按年增45.1%；毛利率為26.2%，增加7.5個百分點；淨利率為9.6%；EBITDA利潤率升5.3個百分點至41.5%。

集團指，收入大增主要受期內付運晶圓數量增加及平均售價上升影響所致，付運晶圓數量增加19.7%至280萬片約當8吋晶圓，每片平均售價由去年同期615元增加5.5%至649元，毛利升76.5%至4.82億元，毛利率26.2%升7.5個百分點，非經常性項目收益降約1300萬至約1.2億元，當中政府資金約9972萬元。

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編輯：陳華