【港股開市】恒指升逾百點　港版納指ETF登場　小米創歷史新高

隔晚美股反覆造好，道指曾升302點，高見28634點，最終收報28492點，升160點；標指收報3484點，升5點，再創收市新高；納指則微跌，收報11625點，跌39點。恒指高開49點，開報25330點，截至10時升約百點。

首隻恒生科技指數ETF周五今日正式推出，南方東英旗下南方恒生科技 （03033） 開報20元，但旋即轉回約8元水平。南方東英原先已公布3033起始每基金單位價格約7.5元，若以開市前時段計，當時成交買入的投資者每手帳面虧逾2400元。

「ATMX」4股普遍向下，獨小米（01810） 升5.6%破頂創新高。阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團點評 （03690） 跌1.5%。

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