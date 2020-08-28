【字節跳動】TikTok傳將於48小時內完成出售　沃爾瑪夥拍微軟參與競購

微軟、甲骨文、Twitter等多間美國科技大廠已經參加TikTok競購爭奪，根據美國CNBC周四（27日）報道，美國最大零售商沃爾瑪（WMT）亦已證實，正聯合夥拍微軟，參與收購抖音短視頻海外版TikTok。早前CNBC引述消息人士表示，TikTok有可能在未來48小時完成出售交易，其美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的業務最快將於下周出售。

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沃爾瑪在公開聲明中指，希望成為 TikTok電子商務和支付服務唯一的供應商，並取得TikTok的用戶資料，讓沃爾瑪接觸並服務於全渠道客戶，並拓展第三方市場和廣告業務，該公司表示：「 有信心和微軟共同完成收購，將滿足美國TikTok用戶的期望，同時滿足美國政府監管機構的擔憂。 」

消息人士還指，沃爾瑪希望成為TikTok的大股東，但美國政府更希望是由一家科技公司成為主要投資者。目前TikTok在美國的業務估值在200億至300億美元之間，字節跳動尚未決定究竟是將業務出售甲骨文，還是微軟加沃爾瑪的組合。

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編輯：李勝男