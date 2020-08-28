【港版納指】南方恒生科技ETF 3033錯價？開市20元變8元　專家：散戶誤當股票炒（不斷更新）

▲ 南方恒生科指ETF 開市前競價搶高價格，令開市價大幅偏離資產淨值。

首隻恒生科技指數ETF周五（8月28日）正式推出，南方東英旗下「南方恒生科技 （03033） 」開報20元，成交1182萬元，但持續交易時段一開始，3033即轉回約8元水平。南方東英昨日已透露，3033起始每基金單位價格約7.5元，反映開市前時段3033價格大幅偏離資產淨值。若以開市前時段計，當時成交買入的投資者每手帳面虧逾2400元，相反3033起始投資者在該時段出貨，即能大賺逾一倍。

至上午10時35分，3033最新報7.72元，成交7.02億元，遠高於初始投資額約約1.87億元。隨科生科指新高，至11時14分，回升至8.36元，成交再增至13.62億元。

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據了解，ETF於首掛的開市前時段，流通量提供者（市場莊家）沒有強制報價責任，價格易偏離資產淨值。

港交所發言人回應查詢指，不評論個別證券情況。

有熟悉ETF運作人士指，一般散戶投資者難參與ETF一手市場申購，ETF首掛階段通常有大量買盤追入，或令市場莊家所提供的價格「被淹沒」，料3033受散戶歡迎，開盤初段搶高價格，遠遠高於資產淨值（NAV），提醒ETF價格必定會跟回資產淨值，不能「ETF誤當股票炒」。

香港所有ETF都設有市場莊家，由於股票ETF通常購買指數成份股，價格不會偏離NAV太多，市場莊家為ETF產品買入價與賣出價之間有大額差價時，向潛在賣家提供買入報價，及向潛在買家提供賣出報價。

據南方東英通告，3033也有兩家市場莊家，分別是DRW Singapore Pte. Ltd、

Flow Traders Hong Kong Limited。

ATMX小米獨升 恆生科指創新高

恒生科技指數開報7521點，低開18點或近0.3%，但迅速轉升，至11時11分，科指創新高，報7629點，升88點或1.1%。

現時恒生科技指數四大權重股份為「ATMX」。4股開市普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，暫報278元；騰訊 （00700） 跌1%，報552元；美團點評 （03690） 跌1.1%，開報268元。小米 （01810） 就連續兩日大升一成，最新升11%，報23.65元，創出上市新高。

「南方東英恒生科技指數ETF」上市起始價格約7.5元，每手基金單位200股，管理費0.99%，入場費約1,500元。據南方東英數據，3033初始投資額約2400萬美元（約1.87億元）。

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記者︰麥德銘、梁浩碩