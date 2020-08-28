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【港股市況】恒生指數午後升逾200點　報道指安倍晉三計劃辭職日股跌逾2%（不斷更新）

即市財經 13:48 2020/08/28

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會上提出允許通脹適度高於2%水平，變相「放鴿」，道指升160點。恒生指數高開49點，開報25330點，早段在金融股滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 帶動下，大市升逾200點。恒生指數半日升218點，中午收報25500點。

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【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （附影片）

即市走勢：

【13︰47】美團 （03690） 升幅擴至逾1%，報274元。

【13︰40】蒙牛 （02319） 最新升11.4%，破頂高見39.65元，為升幅最大藍籌股。

【13︰36】恒生指數升幅擴大至近300點，報25573點。

【13︰31】友邦 （01299） 升4%，高見80.75元，恒生指數升241點，報25522點。

【13︰23】美團點評 （03690） 午後轉升0.5%，曾高見274.4元創新高。

【13︰19】恒指升211點，報25493點。

【13︰18】美元兌日圓報106.27。

【13︰14】報道指日本首相安倍晉三計劃辭職，日股日經225指數跌逾2%。

【日本政局】午後傳首相安倍晉三準備辭職　日本股匯債一度震盪

【13︰13】恒生指數升幅收窄至約165點，報25445點。

【13︰00】恒生指數午後初段續升逾200點，升217點，報25498點。

【12︰43】恒指黑期升約215點，報25496點。

【12︰30】中信股份  （00267）  半年純利按年跌19%至270億元，當中包括出售麥當勞內地和香港業務22%股權收益24億元，若撇除匯率因素，純利跌幅則為16%，另外公司每股派中期息0.1元，較去年同期少0.08元。

【業績】中信股份上半年純利跌19%　管理層指加強成本控制

【12︰00】恒生指數半日升218點，中午收報25500點。恒生科指升96點，報7637點創上市新高。小米 （01810） 續升9%創歷史新高，ATM 3股逆市向下。南方恒生科技 （03033） 登場中午收報7.8元。

【11︰39】大市升勢略為回順，恒生指數升212點，報25493點，今早曾升最多284點，高見25565點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.5%；深證升1%；創業板指升0.9%。

【11︰21】港府今日起逐步分階段放寬社交距離措施，以重啟社交及經濟活動。本港地產股向上，恒地 （00012） 升1.3%；新地 （00016） 升1.6%；新世界 （00017） 升1.4%；信置 （00083） 升1.4%；長實 （01113） 升1.1%。

【11︰18】恒生指數升約260點，友邦 （01299） 升3.6%，高見80.75元；滙豐 （00005） 升近2%，高見34元，2股合共貢獻大市約140點。

另外，蒙牛 （02319） 升一成，破頂高見39.5元，亦為大市貢獻約32點。

【11︰13】恒生科技指數轉升77點，報7617點，升1%，南方恒生科技 （03033） 報9.135元。

【11︰01】恒生指數升幅擴大至逾200點，恒生指數升221點，報25499點。

【10︰38】小米 （01810） 升幅不斷擴大，股價最新升逾8%，高見23.2元創新高。另一染藍股份藥明生物 （02269） 亦升逾6%，升穿200元水平，破頂高見208.6元。

【小米股價】小米續升9%創新高　3隻藍籌新貴邊隻最強？

【小米股價】小米再飈逾一成破頂　大行調升目標價追不上？（附券商最新預測）

【10︰33】本港食肆晚市堂食今日起可供應至晚上9時，本地餐飲股個別發展，大家樂 （00341） 升1%；大快活 （00052） 升0.7%；翠華 （01314） 逆市跌1.5%；太興 （06811） 跌近0.8%。

【餐飲寒冬】太興半年純利大減83% 中期息削6成至1.3仙

【10︰23】蒙牛 （02319） 股價造好升逾8%，破頂高見38.4元。

【10︰21】眾安在綫 （06060） 股價續升逾4%，高見56.5元。

【10︰06】小米 （01810） 愈升愈有，股價最新升逾半成，高見22.65元。

【10︰02】小米 （01810） 最新升4%，高見22.25元創歷史新高，升穿2018年7月所創上市高位22.2元。

【09︰59】小米 （01810） 強勢，最新再度轉升3%，破頂高見22元。

【09︰54】樂遊科技 （01089） 升逾1%，高見3.27元。樂遊科技披露獲騰訊  （00700）  全資附屬公司提私有化，每股股份註銷價格為3.3219元，較樂遊控股停牌前股價3.18元，溢價4.5%。

樂遊科技獲騰訊溢價4.5%提私有化 涉資最多116億元

【09︰44】香港電視 （01137） 績後曾高見10.36元破頂，最新升勢回順，報9.64元，升0.8%。

【港視業績】香港電視半年轉賺1.09億　王維基：進軍海外「授武功與Amazon競爭」（第二版）

【09︰42】大市升幅擴大至逾100點，恒生指數升114點，報25395點。滙豐 （00005） 升1.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

【09︰39】ATMX 4股向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團點評 （03690） 跌約3%；小米 （01810） 高開轉跌0.2%。

【09︰39】大市早段升約40點。恒生指數報25322點，升41點。

【09︰32】南方恒生科技 （03033） 最新報8.32元，成交3250萬元。

【09︰20】恒生指數高開49點，開報25330點。南方恒生科技 （03033） 首登場，開報20元。

【09︰15】人民幣中間價報6.8891，上調12點子。

【09︰14】即月期指開報25230點，升19點或0.08%。

【08︰50】恒指黑期最新跌約40點，報25241點。

【08︰31】恒指黑期跌約3點，報25277點；道指期貨升49點，報28517點。　

【08︰30】首隻恒生科技指數ETF今日正式推出。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 上市起始價格約7.5元，每手基金單位200股，入場費約1,500元。

【07︰30】農夫山泉  （新上市編號：09633）  來港發行IPO，為市值高達2400億元的巨無霸，加上科技股強勢，資金需求增，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接1.5億美元沽盤，向銀行體系注資11.625億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資11.6億港元　一文看清金管局接美元

【07︰30】道指曾升302點，高見28634點，收報28492點，升160點或0.6%；標指收報3484點，升5點或0.2%，再創收市新高；納指收報11625點，跌39點或0.3%。

港股ADR收報25160點，跌120點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報33.56元，升0.25元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報551.11元，跌6.89元或1.2%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

道指升160點港股ADR跌120點　紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩

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