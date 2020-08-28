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【港股市況】恒生指數升逾百點　小米升逾半成創歷史新高（不斷更新）

即市財經 10:07 2020/08/28

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港股市況不斷更新

美股個別發展，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會上提出允許通脹適度高於2%水平，變相「放鴿」，道指升160點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約120點，恒指料開報25160點。另外，首隻恒生科技指數ETF 南方東英恒生科技指數ETF （03033） 今日正式推出。

焦點新聞：

【港版納指】南方恒生科技ETF 3033開市錯價？　20元急轉8元、每手輸逾2400元

【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）

【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）

【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （附影片）

即市走勢：

【10︰06】小米 （01810） 愈升愈有，股價最新升逾半成，高見22.65元。

【10︰02】小米 （01810） 最新升4%，高見22.25元創歷史新高，升穿2018年7月所創上市高位22.2元。

【09︰59】小米 （01810） 強勢，最新再度轉升3%，破頂高見22元。

【09︰54】樂遊科技 （01089） 升逾1%，高見3.27元。樂遊科技披露獲騰訊  （00700）  全資附屬公司提私有化，每股股份註銷價格為3.3219元，較樂遊控股停牌前股價3.18元，溢價4.5%。

樂遊科技獲騰訊溢價4.5%提私有化 涉資最多116億元

【09︰44】香港電視 （01137） 績後曾高見10.36元破頂，最新升勢回順，報9.64元，升0.8%。

【港視業績】香港電視半年轉賺1.09億　王維基：進軍海外「授武功與Amazon競爭」（第二版）

【09︰42】大市升幅擴大至逾100點，恒生指數升114點，報25395點。滙豐 （00005） 升1.8%；友邦 （01299） 升1.2%。

【09︰39】ATMX 4股向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團點評 （03690） 跌約3%；小米 （01810） 高開轉跌0.2%。

【09︰39】大市早段升約40點。恒生指數報25322點，升41點。

【09︰20】南方恒生科技 （03033） 最新報8.32元，成交3250萬元。

【09︰20】恒生指數高開49點，開報25330點。南方恒生科技 （03033） 首登場，開報20元。

【09︰15】人民幣中間價報6.8891，上調12點子。

【09︰14】即月期指開報25230點，升19點或0.08%。

【08︰50】恒指黑期最新跌約40點，報25241點。

【08︰31】恒指黑期跌約3點，報25277點；道指期貨升49點，報28517點。　

【08︰30】首隻恒生科技指數ETF今日正式推出。南方東英恒生科技指數ETF （03033） 上市起始價格約7.5元，每手基金單位200股，入場費約1,500元。

【07︰30】農夫山泉  （新上市編號：09633）  來港發行IPO，為市值高達2400億元的巨無霸，加上科技股強勢，資金需求增，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局今晨承接1.5億美元沽盤，向銀行體系注資11.625億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資11.6億港元　一文看清金管局接美元

【07︰30】道指曾升302點，高見28634點，收報28492點，升160點或0.6%；標指收報3484點，升5點或0.2%，再創收市新高；納指收報11625點，跌39點或0.3%。

港股ADR收報25160點，跌120點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報33.56元，升0.25元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報551.11元，跌6.89元或1.2%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

道指升160點港股ADR跌120點　紐約期金跌1%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 樂遊科技控股（01089） 香港電視（01137） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 友邦保險（01299） 藍籌股 騰訊控股（00700） 南方恒生科技（03033）

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