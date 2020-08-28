【疫情焦點】全球累計逾2466萬確診　美國累計605萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月28日早上8時15分，全球累計24,664,324宗新冠肺炎確診病例，較上日增加143,099 宗。累計846,131死亡個案，較上日增加2,691宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|31,284
|6,052,302
|195,809
|意大利
|0
|263,949
|35,463
|西班牙
|24,974
|451,792
|28,996
|法國
|0
|297,485
|30,581
|德國
|934
|240,571
|9,359
|中國
|9
|85,013
|4,634
|香港
|0
|4,756（確診/疑似）
|81
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩