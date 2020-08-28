▲ 【TikTok拆骨】沃爾瑪夥微軟前 與Alphabet、軟銀組財團想成為TikTok大股東

字節跳動（ByteDance）旗下「抖音」國際版TikTok出售其美國業務已接近達成協議，沃爾瑪（美：WMT）最新證實聯合微軟（美：MSFT）收購TikTok業務。報道指，沃爾瑪希望成為TikTok大股東，不過美國政府要求一家科技公司作為最大投資者。沃爾瑪最初與Google母公司Alphabet（美：GOOGL）及軟銀組成財團，直至知道無法領導交易，才轉為與微軟合作。

CNBC引述知情人士指，軟銀認為沃爾瑪的全美形象，加上Google的雲計算基礎設施骨幹可助收購。按照交易結構，沃爾瑪將成為主要買家，而Alphabet及軟銀將收購少數股權。

沃爾瑪希望成為TikTok的獨家電子商務及支付提供商，並能夠訪問用戶數據以增強相關功能。不過，美國政府希望TikTok的主要買家為一家科技公司，因將更符合其國家安全的基本原理。

知情人士又表示，Alphabet若收購TikTok美國資產，可能面臨重大的反托拉斯法（反壟斷法）反對，加上認為無法主導交易，導致相關財團上周解散，並令沃爾瑪與微軟合作。

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責任編輯︰梁浩碩