▲ 道指升160點港股ADR跌120點 紐約期金跌1%

道指升160點

美股個別發展，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會上提出允許通脹適度高於2%水平，變相「放鴿」，道指曾急升302點，高見28634點，收報28492點，升160點或0.6%；標指收報3484點，升5點或0.2%，再創收市新高；納指收報11625點，跌39點或0.3%。

港股ADR跌120點

港股ADR收報25160點，跌120點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報33.56元，升0.25元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報551.11元，跌6.89元或1.2%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

紐約期油跌0.8%

原油價格下跌，颶風勞拉登陸墨西哥灣後，市場預期產油煉油設施將復工，紐約期油收報43.04美元，跌0.35美元或0.8%。布蘭特期油收報45.09美元，跌0.55美元或1.2%。

美滙指數曾重上93水平

鮑威爾沒有作出進一步購買資產的承諾，美滙指數曾重上93水平，最新報92.99。歐元兌美元報1.182；美元兌日圓報106.58。

美國10年期債息報0.75厘。

紐約期金跌1%

金價先升後跌，市場預期今後長期維持低利率，一度刺激金價向上，惟其後有獲利回吐，紐約期金收報1932.6美元，跌19.9美元或1%。現貨金於1927美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩