【美股收市】鮑威爾變相放鴿 標指又破頂 道指漲160點

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）變相「放鴿」，在Jackson Hole年會上提出允許通脹適度高於2%水平，市場解讀為今後長期維持低利率，刺激美股造好 ; 惟午後升勢大幅收窄，納指破頂後更倒跌。

道指收報28492點，升160點或0.6%；標指收報3484點，升5點或0.2%，再創收市新高；納指收報11625點，跌39點或0.3%。

資金已率先計及講話預期，惟鮑威爾沒有作出進一步購買資產的承諾，令到市場失望。美滙指數重上93水平，金價先升後跌。紐約12月期金高見1986.7美元；收市跌19.9美元或1%，報1932.6美元。

CNBC引述消息人士報道，TikTok出售美國業務的交易，或於未來數天達成，交易金額約在200億至300億美元之間。目前仍在討論微軟（Microsoft，美：MSFT）、甲骨文（Oracle，美：ORCL）和第3家美國公司的出價。沃爾瑪（美︰WMT）證實，正在夥拍微軟競購，股價飆升4.6%。微軟股價漲2.5%。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對於由哪一間企業收購TikTok美國業務，政府不持任何立場，只是觀望事態發展。

另外，阿里巴巴 （09988） 有份投資的電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV），周四在紐交所掛牌受捧，股價較發行價高41.5%。

數據方面，美國第二季度GDP修正後的數據萎縮31.7%，為有紀錄以來最大降幅，市場預期降幅32.5% ; 個人消費回落34.1%，第一季跌6.9%。美國勞工部宣布，截至8月22日當週，首次申請失業救濟人數為100.6萬，符合市場預期。

責任編輯：柯志宏

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