【疫情焦點】世衛：將派國際專家到中國調查新冠病毒來源

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛將組織國際專家組前往中國考察，調查新型冠狀病毒，包括會到首先發現病毒的武漢進行實地研究。

譚德塞又表示，上個月派出一個有兩名成員的國際專家組先遣隊到北京，期間與武漢病毒研究所方面有過聯絡。世衛緊急項目主管瑞安表示，世衛預期國際專家組會到訪武漢，與中國專家共同研究病毒來源。

英國《金融時報》早前報道，世衛兩名調查病毒起源的專家，早前結束在中國三星期的考察，但未有前往武漢，令西方政府質疑北京政府是否會履行要辨別病毒來源的承諾。世衛早前解釋，先遣隊是要先作背景調查。

另外，譚德塞表示，隨著不同國家逐步解除限制措施，很多地區的新型肺炎疫情出現反彈，大部分屬於集體感染，與體育場所、夜總會、教堂等人群聚集場所有關，可能導致疫情出現更大範圍擴散。

譚德塞強調，每個國家和社區都必須根據本身的風險程度，自行決定如何在安全情況下舉辦活動，在個別情況下，可能需要在短期內暫停這些活動，或可以透過創新方式，在安全情況下舉辦，將風險降至最低，例如在一些體育賽事中，限制現場觀眾人數。

責任編輯：李勝君