【商廈冰河期】甲廈需求慘淡 九龍區空置率升至十年高位 點解旺角區最受重挫?

自去年中本港爆發社會運動，加上中美關係突趨惡化，再遇上今年初以來新冠肺炎，住宅樓價未見明顯調整，但工商舖市場陷入冰河時期，其中商廈板塊影響相對更大，九龍區商廈的空置率攀升至10年新高。

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據美聯工商舖的數據，上半年甲廈售價及租金分別累跌8.6%及17.9%，五十大甲廈成交量按年也大跌逾6成，市況十分疲弱。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，政府於上星期突放寬非住宅物業按揭，但減辣後的一個星期，商廈買賣成交僅錄7宗，與減辣前相若，反映商廈市場未有特別受惠減辣措施。減辣後市場更錄低價，其中尖沙咀新文華中心A座中層單位，造價重回2016年水平，業主持貨4年多帳面蝕約108萬元。

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除租金及售價大跌，商廈的空置率也持續上升，其中九龍區商廈的空置率明顯上升。中原(工商舖)數據顯示，7月份九龍區整體甲級商廈（下稱「甲廈」）空置率再度上升至貼近12%水平，創10年高位；同時，多區空置率亦見按月遞增，其中月內較為嚴重的為旺角區，單月大幅上漲約2.13個百分點至約11.09%，為歷年來首次升穿10%。



中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，7月份各區空置率表現對比6月份均錄得升幅，由0.23至2.13個百分點不等。最大增幅區域為旺角，由6月約8.96%一舉升至最新約11.09%，為歷來首次突破雙位數水平。



她解釋，旺角區空置率升幅最大，主要因個別港島及九龍區新落成甲廈選擇較多，加上租金叫價大幅回落，因而成功吸引個別租客遷出；而緊隨其後空置率升幅顯著的是尖東區，7月份錄得10.77%，較6月份上升0.76個百分點。

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何淑貞表示，寫字樓需求與經濟環境緊密連接，即使疫情消退後，經濟復甦仍需要一段時間，對商廈市場打擊持續。另一方面，在家工作普及化的影響，將令企業對承租傳統寫字樓及受長租約綁定的心態轉趨審慎，各種因素令整體寫字樓租賃需求下滑，而租金水平較高的甲級商廈面對壓力亦相對較大。同時，港島區甲廈租金下調亦會吸引不少原租用九龍區甲廈的企業遷出，令九龍區甲廈吸納情況欠理想。何氏預測，未來數月九龍區甲廈空置率仍會上揚，同時由於丟空樓面增加，業主亦只好調整叫價以吸引租客，料對租金會構成下調壓力。

美聯工商舖執行董事兼行政總裁黃漢成則認為，下半年股市回穩，加上大量中概股回歸香港，多個新盤或有機會推售，將支持寫字樓市場。黃漢成預期，下半年商廈租售價將先跌後穩，總計下半年則微跌，而全年甲廈售價料跌10%，而租金則跌15%至20%。

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記者：陳詠妍