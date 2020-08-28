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【美股焦點】小鵬汽車首掛升4成、市值逾千億　阿里巴巴有份投資（第三版）

即市財經 11:20 2020/08/28

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小鵬汽車周四正式於紐交所掛牌。

阿里巴巴  （09988）  有份投資的電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）周四（27日）在紐交所掛牌，高見25元，收報21.22美元，較發行價為15美元高41.5%。小鵬汽車最新市值達152.7億美元（折合1191億港元），暫時低於騰訊投資的蔚來汽車（美：NIO）的237.6億美元、上月上市理想汽車（美：LI）的162億美元。

小鵬汽車旗下首款量產電動車G3於2018年11月投產，官方數據顯示，截至2020年7月，其交付量達18741部；另一款電動車P7則在今年4月27日正式上市，於6月28日開始規模交付。

招股文件顯示，管理層持股合計達36.4%；阿里巴巴持股為12.7%。

理想汽車首掛升逾4成    蔚來上市翌日股價飆近8成

今年7月底上市的理想汽車首掛升43%，昨收報19.38美元，跌17.1%，成交6億美元。

於2018年上市的蔚來首掛升5.4%表現一般，上市翌日則飆升76%，昨收報19.88美元，跌2.7%，成交39.18億美元。

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編輯︰侯景成

（第二版更新股價；第三版新增理想、蔚來市值比較）

美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 汽車 阿里巴巴
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