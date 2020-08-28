【四級颶風】「勞拉」襲路易斯安那州暫1死 紐約油跌1.6%

已增強為4級颶風的「勞拉」橫掃路易斯安那州西南部，破壞查理斯湖市多幢建築物，並在清晨登陸時造成一名14歲女孩死亡，「勞拉」是近年少數吹襲該州的強颶風。紐約期油昨日升至近6個月高位後略見整固，暫報42.68美元跌0.7美元，倫敦布蘭特期油續回軟，暫報44.89美元跌0.75美元，兩油均跌約1.6%。

路易斯安那州州長發言人表示，「勞拉」吹襲樹木壓毁這名14歲女孩所處的屋子。她預期稍後將有更多傷亡數字。

查理斯湖市居民聽到「勞拉」呼嘯及玻璃破裂的聲音，狂風以每小時137公里穿越這個人口7.8萬人的小鎮，並在隨後一小時內加速至206公里登陸。

在查理斯湖市以西6.4公里，一家化工廠起火，濃煙吹向天空及10號州際公路方向。

美國國家颶風中心（NHC）表示，4級颶風「勞拉」於凌晨約1時登陸卡梅倫小鎮，當時風速高達每小時240公里，周四早晨減弱為1級風暴，最高持續風速為每小時120公里，預計稍後時間會進一步減弱為熱帶風暴。

聯邦緊急事務管理局將進行風暴破壞評估，並認為整體上是幸運的，風暴潮比預計中少。

國家颶風中心周三曾發出警報，指極具破壞性的風暴潮，將令居民「無法生存」，並可能抵達距海岸綫約50公里的內陸。

責任編輯：李勝君

▲ 4級颶風「勞拉」襲路易斯安那州，一家化工廠起火，濃煙吹向10號州際公路。（法新社圖片）