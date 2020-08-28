  • 28°C
香港時間 : 2020828日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【四級颶風】「勞拉」襲路易斯安那州暫1死 紐約油跌1.6%

即市財經 01:55 2020/08/28

分享：

已增強為4級颶風的「勞拉」橫掃路易斯安那州西南部，破壞查理斯湖市多幢建築物，並在清晨登陸時造成一名14歲女孩死亡，「勞拉」是近年少數吹襲該州的強颶風。紐約期油昨日升至近6個月高位後略見整固，暫報42.68美元跌0.7美元，倫敦布蘭特期油續回軟，暫報44.89美元跌0.75美元，兩油均跌約1.6%。

路易斯安那州州長發言人表示，「勞拉」吹襲樹木壓毁這名14歲女孩所處的屋子。她預期稍後將有更多傷亡數字。

查理斯湖市居民聽到「勞拉」呼嘯及玻璃破裂的聲音，狂風以每小時137公里穿越這個人口7.8萬人的小鎮，並在隨後一小時內加速至206公里登陸。

在查理斯湖市以西6.4公里，一家化工廠起火，濃煙吹向天空及10號州際公路方向。

美國國家颶風中心（NHC）表示，4級颶風「勞拉」於凌晨約1時登陸卡梅倫小鎮，當時風速高達每小時240公里，周四早晨減弱為1級風暴，最高持續風速為每小時120公里，預計稍後時間會進一步減弱為熱帶風暴。

聯邦緊急事務管理局將進行風暴破壞評估，並認為整體上是幸運的，風暴潮比預計中少。

國家颶風中心周三曾發出警報，指極具破壞性的風暴潮，將令居民「無法生存」，並可能抵達距海岸綫約50公里的內陸。

責任編輯：李勝君

4級颶風「勞拉」襲路易斯安那州，一家化工廠起火，濃煙吹向10號州際公路。（法新社圖片）

颱風 水災 人口 布蘭特期油 紐約期油 路易斯安那 美國

上一篇文章

【美股市況】道指升逾200點 納指轉跌 儲局容許通脹升穿2% 美滙微跌（不斷更新）

下一篇文章

【疫苗競賽】特朗普與美藥廠雅培 達成7.5億美元協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）