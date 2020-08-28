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【疫苗競賽】特朗普擬與雅培簽約 58億購廉價版新冠快速試劑（第二版）

即市財經 01:48 2020/08/28

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美媒報道，美國總統特朗普與藥廠雅培（Abbott，美：ABT）達成7.5億美元（約58.5億港元）協議，至少進行1.5億次冠狀病毒快速檢測。美股午市時段，雅培股價造好，升逾8%，較早時曾飈逾1成觸及114美元。惟美股抗疫概念板塊普遍下跌，早前已公布研發疫苗的Moderna（美：MRNA）及Novavax（美：NVAX）跌3.3%及4.9%，BioNTech （美：BNTX）亦跌2.6%，成份股輝瑞（美：PFE）微跌0.4%。

白宮官員證實上述消息，並指特朗普計劃周四，在共和黨全國代表大會演說時，宣布這項協議。

美國食品藥品監督管理局（FDA）在周三晚間向雅培（Abbott）授予緊急使用許可，推出15分鐘就能知道結果的便攜式新冠肺炎快速檢測試劑。

雅培這款名為BinaxNOW的試劑，大小相當於一張信用卡，不需要任何額外的設備，就可作測試，只需15分鐘就能知道檢測結果，類似於懷孕測試，每個售價僅為5美元（約39港元）。

雅培在獲得FDA授權後發表聲明說，它將在9月份運送數以千萬計的測試，到10月將產量增加到每月5,000萬個測試。

責任編輯：李勝君

美股 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 醫藥股 西藥股 特朗普 美國 冠狀病毒 疫苗

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