【恒生科技指數】南方東英恒生科技指數ETF 3033今登場　每股7.5元 入場費1500元

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【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美：從頌湖(Son Kul)回到比什凱克(Bishkek)
恒生科技指數自7月27日正式推出後，首隻ETF產品今日（28日）正式登場，由南方東英發行之南方恒生科技（03033），上市起始價格約為7.5元，每手交易200股，管理費為0.99%，入場費每手約1,500元。自成立以來，南方東亞恒生科技指數ETF已獲2,400萬美元（約1.9億港元）的初始投資。
被喻為港版納指的恒生科技指數追蹤經篩選後市值最大30間於香港上市的科技龍頭公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。
恒生科技指數出台 薦兩ETF捕捉新經濟股，詳情請按：【見下頁】
以截至8月27日收市價計，恒生科技指數佔比最大5隻成份股，分別是美團點評（03690）、小米集團（01810）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）及舜宇光學（02382），5股合共佔比44.94%。
港版納指出爐 5隻注目黑馬成份股(一)，詳情請按：【見下頁】
近期這幾隻重磅新經濟股，均交出勝過市場預期的業績，本周阿里巴巴股價創新高見284元，升幅11%；美團點評（03690）本周升10.5%；小米更爆升17.6%。
恒生科技指數周四收報7540點，單日升3.65%；自指數7月27日推出至今，累計升幅近1成。根據恒生指數有限公司的回溯測試計算的數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達36.2%及35.3%。
南方恒生科技（03033）發行詳情
|代號
|03033
|每手交易量單位
|200
|基金經理
|南方東英資產管理
|證券莊家
|
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
|追蹤指數
|恒生科技指數
|總資產淨值
|1.8億元
|已發行股份數目
|2,390萬股
|管理費（每年）
|0.99%
|交易貨幣
|港元
|全年經常開支比率
|1.49%
資料來源：港交所及南方東英網頁
記者：李兆明