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【恒生科技指數】南方東英恒生科技指數ETF 3033今登場　每股7.5元 入場費1500元

股樓投資 02:26 2020/08/28

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恒生科技指數自7月27日正式推出後，首隻ETF產品今日（28日）正式登場，由南方東英發行之南方恒生科技（03033），上市起始價格約為7.5元，每手交易200股，管理費為0.99%，入場費每手約1,500元。自成立以來，南方東亞恒生科技指數ETF已獲2,400萬美元（約1.9億港元）的初始投資。

被喻為港版納指的恒生科技指數追蹤經篩選後市值最大30間於香港上市的科技龍頭公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。

恒生科技指數出台 薦兩ETF捕捉新經濟股，詳情請按：【見下頁

以截至8月27日收市價計，恒生科技指數佔比最大5隻成份股，分別是美團點評（03690）、小米集團（01810）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）及舜宇光學（02382），5股合共佔比44.94%。

港版納指出爐 5隻注目黑馬成份股(一)，詳情請按：【見下頁

近期這幾隻重磅新經濟股，均交出勝過市場預期的業績，本周阿里巴巴股價創新高見284元，升幅11%；美團點評（03690）本周升10.5%；小米更爆升17.6%。

恒生科技指數周四收報7540點，單日升3.65%；自指數7月27日推出至今，累計升幅近1成。根據恒生指數有限公司的回溯測試計算的數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達36.2%及35.3%。

南方恒生科技（03033）發行詳情

代號 03033
每手交易量單位 200
基金經理 南方東英資產管理
證券莊家

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Flow Traders Hong Kong Limited
追蹤指數 恒生科技指數
總資產淨值 1.8億元
已發行股份數目 2,390萬股
管理費（每年） 0.99%
交易貨幣 港元
全年經常開支比率 1.49%

資料來源：港交所及南方東英網頁

記者：李兆明

恒生科技指數 南方恒生科技（03033） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 基金 ETF

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