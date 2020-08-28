習近平月前曾就中國經濟發展提出過「內循環」概念，後來中國官方又補充，「內循環」以外，還要加上個國際國內的循環，「雙循環」才是較準確的策略。

「內循環」應該是指生產與消費基本上自給自足，最極端的情況是就算割斷一切對外經濟關係（Autarky），也可自力更生，經濟持續運轉下去。

當然實際上，中國毋須進入Autarky狀態，但可能是為了排除別人誤以為中國會走上閉關鎖國之路，所以再加上個「雙循環」的說法。雖則如此，我們也可看出中國的發展策略中，已重視保證即使在較惡劣的國際環境下，經濟也能少受外國的干擾。

特朗普破壞全球生產鏈

此種取態，自然是與特朗普政府不斷推動一些損人害己的貿易政策有關。過去30、40年來，全球化為各國經濟帶來了巨大的利益，很多企業都以整個世界作為她們的市場，大家都選擇自己最擅長的領域去分工生產，分了工後可集中資源去生產較為單一的產品，市場大了，生產經驗累積快，技術也就進步快。這又形成了全球性的生產鏈，每間企業都只負責生產鏈的一小部分，缺少了任何一環節，生產鏈都可斷裂，世界同受其害。好處是生產效率可大幅提高，大家互相依存，可減少戰爭。世界性的市場還可帶來一個好處，大家都要搶奪市場，競爭壓力大，也就可倒逼企業進行內部改革，有利於進一步推高生產力。

對中國而言，改革開放40多年，帶來了人均收入上升了30、40倍，中國不少產品行銷全球，獨步天下。對美國而言，資本家發了大財，普通人民也得享廉價而又有基本質素的消費品。若非中國的供應壓低了物價，美國拼命印鈔票的政策，會造成嚴重得多的通脹，大大降低人民的生活水平。

特朗普不懂這道理，他以破壞全球生產鏈作為武器，其後果雖然對美國不利，但此攬炒策略，當然也會損害別人。形勢如此，各國不能不考慮如何才能避免被美國拖累。局部的去全球化、走回頭路，是必須的選項。

對中國而言，某些較倚賴美國的產品，例如高端的芯片，不是中國沒有能力生產，看看與國防有關但又完全國產的高端芯片便知道，而是美國能較便宜地大量生產，中國自己製造，不符合經濟原則，但如果情況改變，中國加大投資，假以時日，耗資極大的研發工作便會被削，長遠反而有可能把芯片龍頭地位讓給中國，這也是美國芯片業巨企的擔憂之處，所以她們要努力游說美國政府不要弄出這麼多出口限制。

中國人忍耐力勝美國人

去全球化肯定會損害經濟，引起多大的衰退要視乎回頭路走得多遠。這回頭路如何走，又要看今秋美國的選舉特朗普是否輸掉。現在各國還要應付疫情，對去全球化的路程應走多遠，多多少少都持觀望態度。中國應如何回應？

「內循環」或在關鍵領域上可在短時間內自力更生，應該是首先追求的目標。一個例子是防疫用品，在疫情初期，中國自己也不夠，但其工業系統卻可短時間內調整，擴大產量。

第二個目標應是繼續開放，佔據市場，把自己放在一個充滿競爭性的環境中，才有動力自強不息。

第三個目標應是增加自己的儲備，這包括能源儲備、糧食儲備、外滙儲備、人才儲備。這方面中國是優而為之的，中國人遇過無數苦難日子，懂得居安思危，很願意儲蓄，也肯不惜工本投資在下一代的教育上，忍耐力抗逆力也久經考驗，看看封城期間武漢人的堅忍能力，及美國人連口罩也不肯戴，疫情下仍到處玩樂，我們輕易可知中國人在忍耐力上完勝美國人。沒有足夠的忍耐力，便很難在去全球化所帶來的經濟衰退中成為贏家。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中國不少產品價廉物美，行銷全球，有助壓低進口國的物價。（法新社資料圖片）