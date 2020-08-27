樂遊科技獲騰訊溢價4.5%提私有化 涉資最多116億元

▲ 樂遊科技獲騰訊提私有化，較最新價格溢價4.5%。

樂遊科技控股 （01089） 披露，獲騰訊 （00700） 全資附屬公司提私有化，每股股份註銷價格為3.3219元，較樂遊控股停牌前股價3.18元，溢價4.5%。交易完成後，樂遊控股將私有化及撤銷上市地位。

根據每股註銷價3.3219元，以及樂遊已發行30.85億股計劃股份計算，該批股份總價值約102.5億元，若所有尚未行使購股權獲悉數行使，應付最高現金代價為116.07元。

樂遊科技稱，私有化將允許要約人及公司著重於長期增長及利益作出策略決策，而不受作為公眾上市公司產生的監管限制、市場期望壓力及股價波動的影響。 預期公司除牌亦將減少與維持公司上市地位及遵守監管規定相關的行政成本及管理資源，從而為要約人及公司管理集團業務提供更大靈活性。

樂遊科技將於周五上午9時恢復買賣。

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編輯：陳健婷