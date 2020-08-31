【玩鑽世界@iM網欄】店員真係識睇鑽？神秘顧客玩鑽珠寶店

大學期間，有一段時間同學們很踴躍應徵「神秘顧客」一職。「神秘顧客」就是隱藏著真正身分，扮演顧客角色在指定商店對產品、店員、服務等不同範疇，為公司進行測試及評估，同學們都覺得這是一份夢寐以求的工作，既能一邊享受不同服務又能一邊受薪，我亦不例外，與同學一起寄了數次申請表格，可惜，我們都不是被選中的小孩。

後來進入鑽石行業，公司為了拓展零售業務，經常性需要進行市場調查，從而更了解市場需要、趨勢、潮流等等，畢竟知己知彼，才能百戰百勝！任職兩個月後，我被公司安排了負責這項特別又神聖的任務——神秘顧客！「哈哈！媽，我得咗了！」

這是我在公司其中一項最喜歡的工作——穿梭於大大小小的珠寶店，左逛右逛，左試右試。我與同事會定期到不同品牌的門市做神秘顧客，每次進行市場調查前，都會事先設定目的，這次我們鎖定了位於尖沙咀的大型珠寶連鎖店與著名婚紗設計師「婚紗女王」聯乘的新分店為目標，目的就是見識這聯乘店的賣點。

我和同事裝作沒有鑽石知識的一般消費者進入店舖，或許是疫情影響，沒有了自遊行，沒有了旅客，店員對我們的招呼份外殷勤，一邊簡述婚紗女王，一邊介紹店內裝潢，後來我們透露對一卡以上的鑽石表示有興趣，店員隨即邀請我們坐下並奉上熱茶，多叫兩位同事上前招呼，我們一下子受寵若驚。

老實說，過份熱情反而令人想逃離現場，坐下後店員隨即進行推銷「有一隻由婚紗女王親自設計的戒指，全世界只有一隻，有緣人才能戴得上，而且是鎮店之寶」，她以廟街算命師父的口吻對我們說，聽到這介紹又怎能不一睹其風彩呢？她從櫥窗最正中、聚光燈照射的位置，取出這隻1.5卡的戒指放到我們前方的絨布盤上。我拿起戒指戴上手，看了看不禁問：「這是黃鑽嗎？」白鑽來說這鎮店之寶的確出乎意料的黃，店員大為緊張立即澄清：「唔黃！呢粒好白！你戴得剛剛好同隻戒指好有緣」。

我這位有緣人和同事對望一眼，實在說不出甚麼，她續說「可能燈光影響，呢度燈光射落去比較黃」我和同事再次無言，從來只知道珠寶店的燈光比自然光令鑽石看起來較閃較白，珠寶店燈光令鑽石看起來變黃真是聞所未聞，好奇心作祟，問了店員到底這顆很黃的白鑽，屬於那個顏色級別？答案是J。「What?! J?! J是很白的嗎？」

▲ GIA顏色級別

腦中即生成了一本十萬個為甚麼？她見我倆反應再次沉寂，決定不再力銷顏色，轉戰她口中十分珍貴的VVS2淨度，對當時新入行、而且尚未認識世界的我，衝擊真的是一波未平一波又起，像過山車連續上落了四、五個山丘，先是有緣人遇上「很白」的J colour，再來是「珍貴」的VVS2，最後店員表示戒指十三萬多。嗯，只能感嘆香港租金真貴，這價錢在自己公司能投資一顆一卡頂級的D-IF了，還有升值空間呢！

▲ ￪左邊是J colour，右邊是D colour，對比下可看出其明顯顏色差別

分享這次有趣經歷，無非想帶出，店員的確很專業——專業銷售員，他們的鑽石資訊不一定準確，意見亦不一定中立，現時網上有形形式式的鑽石資訊，消費者選購前可先網上格價、認識基本知識，畢竟大家都想消費在有價值的地方吧！

作者_莉雨晨簡介： 承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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