facebook留言區湧現投資群組　推介股急升後暴跌

▲ 近期社交媒體facebook帖文下，經常出現聲稱內幕股、反彈股的留言，其背後牽涉行騙成份

傳統傳媒的社交媒體facebook帖文下，經常出現聲稱內幕股、反彈股的留言，其背後牽涉行騙成份，繼「微信女推薦股」騙局後，留言介紹各「投資群組」，群組內的「老師」會不定期向成員推薦股票。本報記者追蹤個別群組內的資訊，發現所謂「老師」所推薦的股票，其往往會在經歷一輪升浪後突然暴跌。最近推介的一隻股，目前仍累升4倍，投資者宜留意風險。

本報記者加入了多個「投資教學」的Telegram群組，這些群組內多數會有一位「老師」及若干名助理。「老師」會定期在群組內分享投資心得，並且間中會透露有一隻「必升金股」、「爆升牛股」、有內幕消息透露獲基金入股的「私募股」等等。

RITAMIX股權高度集中 單日跌8成

在其中一個名為「財富直通車」的群組內，按照群組內聯天紀錄，群組管理員曾一度在5月底推薦半新股、在馬來西亞從事生產和分銷動物飼料添加劑的RITAMIX （01936） ，其股價在5月28日的2.89元，一路飈升至7月31日的高位6.76元；累升1.4倍。不過，就在7月31日，其股價在盤中暴跌逾8成，收報1.1元。

值得注意的是，早於7月13日，證監會曾發公告指，其曾就RITAMIX之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司股權高度集中，於今年7月3日，有15名股東合共持有9109.2萬股，該公司相當於該公司已發行股份18.22%。連同由兩名主要股東持有的3.75億股（佔已發行股份75%），相當於該公司已發行股本總額93.22%。因此，僅6.78%股份由其他投資者持有。

▼ 點擊圖片放大 +2

RAFFLESINTERIOR突然暴插4成

在同一個群組內，管理員亦在8月初推薦了RAFFLESINTERIOR （01376） ，其股價自5月上市以來一直橫行，在拉升後股價連跌4個交易日，更於8月27日單日暴跌40.5%，收報0.345元。據中央結算系統持股紀錄查詢服務，截至8月27日，市場中介者持有股份佔比僅為24.41%，街貨量不多，其中散戶常用的富途證券持倉佔4%，排首位。但值得注意的是，在8月1日，當時該股24.99%市場中介者持股中，富途證券只有0.4%。

意味着在短短一個月時間內，RAFFLESINTERIOR的散戶持貨急增。

偽冒大銀行證券部魚目混珠

上周一個偽稱大銀行證券交流谷的群組內，「老師助理」開始推薦馬來西亞公司RIMBACO （01953） 。此群組亦曾經推薦上面提及的RAFFLESINTERIOR。群組名以大型銀行證券部同名，其群組名稱明顯誤導他人。

RIMBACO股價近半年急升，由0.365元升至日前的1.83元，升幅達4倍。值得注意的是，中央結算系統持股紀顯示，街貨量同樣甚少。

「老師助理」要求貼倉位

事實上，記者在加入這類投資群組後，不時會收到「老師」、「助理」、「學生」私訊，通知有個別股份貼士，但會要求先報備資金，貼出股票倉位，遵從「老師」的所有指示進行買賣。

另外，「老師」在群組內推薦的股票，也會有正常的大型藍籌股。在某些群組，老師會對組員收費後才提供貼士，但這種做法並不常見。再者，大部分投資群組所分享的每日心得、貼文訊息容高度相似，疑似出自同一人或組織之手；基本上所有群組都會設有發言限制，只有少部分組員才能發言。

編輯：譚志偉