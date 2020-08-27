【餐飲寒冬】太興半年純利大減83% 中期息削6成至1.3仙

▲ 太興半年純利按年急跌83%，僅賺830萬元。

太興 （06811） 公布，上半年收入按年減少2成至13.17億元，純利按年大跌83%至840萬元，派中期股息每股1.3仙，按年減少59%。毛利率按年減少1.4個百分點至70.5%。

太興績前收報1.29元，跌0.8%，成交126萬元。

港澳台市場上半年貢獻太興11.36億元收入，按年下跌13%；內地市場因2月暫停營業，以及實施公共衛生措施及封鎖導致客流量減少，上半年貢獻收入1.8億元，按年下降45%。

太興表示，疫情爆發後集團採取行動減輕疫情影響，包括執行董事及高級管理層2月1日起自願減薪為期3個月、實施彈性上班時間、鼓勵後勤人員淡季放取積存的年假、與業主協商減租、向供應商尋求最優惠條款、加強外送及外賣服務等。

截至6月底，太興在港澳台及中國內地合共營運203間餐廳。「太興」、「茶木」上半年收入分別按年下滑30%、25%，「敏華冰廳」逆勢增長86%至2.1億元，成為僅次「太興」第二大收入品牌。

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編輯：陳健婷